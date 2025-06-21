الكشف عن حقيقة إغلاق منفذ الشيب الحدودي

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "منفذ الشيب الحدودي يعمل بكامل طاقته الاستيعابية من حيث التبادل التجاري ومرور المسافرين".وأضاف، "لا يوجد أي غلق للمنفذ".