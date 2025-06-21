اختراق صفحة برهم صالح على منصة (X)

تعرضت الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية السابق على منصة (X) للاختراق.

وقال لصالح في بيان، "نود إعلامكم بأنه تم اختراق الصفحة الرسمية للدكتور على منصة (X)".

وأضاف "يجري حالياً العمل مع الجهات المعنية على استعادتها"، مؤكدا أن "أي منشورات تُنشر حالياً عبر الصفحة لا تعبّر عن رأيه أو موقفه الرسمي".