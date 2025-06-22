الاعـدام والسجن المـؤبـد بحق تجار مـخـدرات في النجف

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "صدر بحق احد المدانين حكما بالإعدام بعدما ضبط بحوزته كيلو ونصف غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة، فيما حكمت على ثلاثة اخرين بالسجن المؤبد بعدما ضبطت بحوزتهم 245 غرام من مواد مخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وتابع، ان "الاحكام بحق المدانين صدرت استنادا لأحكام المادة 27 / أولا من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".