حديث جديد من التربية حول نتائج الثالث المتوسط

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن عملية الفحص والتدقيق لنتائج الثالث المتوسط للدور الأول، مستمرة لغاية الآن ولم تنجز بشكل نهائي، منوها بأنه في حال الانتهاء منها ستعلن بشكل مباشر ومركزي عبر موقع وزارته الرسمي، وأكد أن موعدها لن يتجاوز الأسبوع الحالي.ودعا الطلبة إلى متابعة موقع الوزارة حصرا على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عدم التعامل مع المواقع والروابط الإلكترونية التي تبث أو تروج لأسماء أو نتائج، لكونها لا تمت للوزارة بأي صلة.وعلى صعيد متصل، كشف السيد عن نجاح سير الامتحانات الوزارية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة، التي سارت على الخطط الاستباقية لمرحلة السادس الإعدادي.