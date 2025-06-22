هزات أرضية متتالية احداها تضرب العراق

وقال القيم في خبر تابعته ، ان "خريطة الزلازل في والمناطق المجاورة خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت 5 هزات توزعت كالاتي:- تم تسجيل هزتان ارضية قرب الحدود العراقية- الايرانية قرب .-تم تسجيل هزة أرضية قرب الحدود العراقية التركية.-تم تسجيل هزتان أرضية جنوب قرب الحدود العراقية التركية.وأضافت ان "قوة الهزات تراوحت بين 2 الى 2.9 درجات".