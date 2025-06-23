25 غيغا واط.. العراقيون يحصلون على نصف حاجتهم للطاقة واقل بـ10% من قدرة العراق الانتاجية

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء ، ان "المنظومة الوطنية تسجل احمالا تصل الى 25 الف ميغا واط حاليا، بينما القدرة الإنتاجية كانت يمكن أن ترتفع إلى 27 أو حتى 28 ألف ميغاواط، لولا نقص إمدادات الوقود والغاز الذي يعيق تشغيل عدد من المحطات الجاهزة".وأكد انه "لدينا محطات إنتاج مؤهلة بالكامل للدخول إلى الخدمة فور تأمين الوقود اللازم، الأمر الذي سيمنح المنظومة مرونة واستقراراً أكبر في مواكبة الطلب المتزايد خلال الصيف".وأشار الى ان "وزارة الكهرباء أنجزت خطة استعدادية موسعة لاستقبال ذروة الأحمال الصيفية، تضمنت تأهيل وصيانة الإنتاج ومحطات النقل والتوزيع، مشيراً إلى أن "العمل شمل محطات كانت متوقفة أو مندثرة، جرت إعادتها للخدمة لتكون جاهزة للعمل بكفاءة قصوى".وأكد ان "الحكومة تبنت خطة وطنية طموحة لتنويع مصادر الطاقة، تقوم على التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، واستغلال طاقة الرياح، وتدوير النفايات"، لافتاً إلى أن "الوزارة أبرمت عقوداً مع شركات عالمية لإنشاء محطات شمسية كبرى".ويبلغ الطلب على الكهرباء 45 الف ميغا واط، في الوقت الذي توفر الوزارة 25 الف ميغا واط حاليا (25 غيغا واط)، ما يعني وجود عجز بنسبة 45%، أي لا يمكن للوزارة سوى توفير 14 ساعة تجهيز يوميا في احسن الأحوال.