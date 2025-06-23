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نفط البصرة: العمل في حقول الطاقة لم يتأثر بإجلاء الكوادر الأجنبية
محليات
2025-06-23 | 08:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,252 شوهد
السومرية نيوز
- محليات
أكدت
شركة النفط
البصرة
، اليوم الاثنين، إجلاء بعض الكوادر الأجنبية من الحقول النفطية بشكل مؤقت دون تأثر العمل فيها.
وقالت الشركة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "الشركات العاملة في حقول شركة
نفط البصرة
والمتعاقدة ضمن جولات التراخيص قامت بإجلاء بعض الكوادر الأجنبية وخصوصا شركة BP البريطانية العاملة في حقل
الرميلة
بشكل مؤقت، لم يكن هناك تأثير على سير العملية الإنتاجية".
وأضافت أن "الكوادر العراقية تقوم بعمليات التشغيل والمراقبة بصورة كاملة بالتعاون مع المشغل عن بعد، أما الحقول الأخرى فهناك إجلاء بعض الكوادر مثل شركة ENI قامت بتخفيض كوادرها تدريجياً من 260 موظفا إلى 98 موظفا حالياً يعملون بشكل طبيعي في الحقل بالتعاون مع الكوادر العراقية لإدارة العمليات البترولية".
وأوضحت أن "الشركات الصينية التي تدير حقول غرب القرنة/١ ،
السيبة
والفيحاء، فلا يوجد إجلاء للكوادر الصينية والعمل مستمر وبشكل انسيابي، وفيما يخص شركة لوك أويل فلا يوجد تأثير أو إجلاء للكوادر الأجنبية في الحقل".
وأشارت شركة نفط
البصرة
إلى أن "شركة
توتال
قامت بإجلاء 60٪ من الكوادر تحسباً لأي طارئ ولم يتم التأثير على العمليات البترولية".
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