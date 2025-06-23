نفط البصرة: العمل في حقول الطاقة لم يتأثر بإجلاء الكوادر الأجنبية

وقالت الشركة في بيان ورد لـ ، إن "الشركات العاملة في حقول شركة والمتعاقدة ضمن جولات التراخيص قامت بإجلاء بعض الكوادر الأجنبية وخصوصا شركة BP البريطانية العاملة في حقل بشكل مؤقت، لم يكن هناك تأثير على سير العملية الإنتاجية".وأضافت أن "الكوادر العراقية تقوم بعمليات التشغيل والمراقبة بصورة كاملة بالتعاون مع المشغل عن بعد، أما الحقول الأخرى فهناك إجلاء بعض الكوادر مثل شركة ENI قامت بتخفيض كوادرها تدريجياً من 260 موظفا إلى 98 موظفا حالياً يعملون بشكل طبيعي في الحقل بالتعاون مع الكوادر العراقية لإدارة العمليات البترولية".وأوضحت أن "الشركات الصينية التي تدير حقول غرب القرنة/١ ، والفيحاء، فلا يوجد إجلاء للكوادر الصينية والعمل مستمر وبشكل انسيابي، وفيما يخص شركة لوك أويل فلا يوجد تأثير أو إجلاء للكوادر الأجنبية في الحقل".وأشارت شركة نفط إلى أن "شركة قامت بإجلاء 60٪ من الكوادر تحسباً لأي طارئ ولم يتم التأثير على العمليات البترولية".