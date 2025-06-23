خبر سار لاهالي بغداد.. مشاريع بانتظار افتتاحها

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، نبيل الصفار، للوكالة الرسمية تابعته ، إن "العمل مستمر حالياً في ثلاثة مشاريع حيوية ضمن الحزمة الثانية من خطة تطوير البنى التحتية في العاصمة "، لافتا إلى أن "هذه المشاريع تشمل إنشاء جسر الصرافية الثاني، ومجسرات تقاطع محكمة في منطقة البلديات (تقاطع الأمن العامة سابقاً)، إضافة إلى مشروع إنشاء جسر الكريعات".وأضاف الصفار، أنه "تم افتتاح فقرتين من مشروع جسر الصرافية الثاني، في وقت سابق، وهما مجسر الصرافية ومجسر ، ولم يتبق سوى الجزء الحديدي من الجسر، الذي سيُشيَّد بموازاة الجسر الحالي وبنفس المواصفات الهندسية والمعمارية، حفاظاً على الطابع التراثي والمعماري لهذا البارز".وأضاف أن "كافة الأعمال النهرية المتعلقة بالجسر، ومنها الركائز وقبعات الركائز والأعمدة، قد أُنجزت بالكامل، ومن المؤمل الانتهاء من المشروع خلال العام الحالي 2025"، مشيرا الى أن "العمل مستمر وبوتيرة متصاعدة في مشروعي مجسر تقاطع محكمة بغداد الجديدة في منطقة البلديات ومجسر الكريعات".وذكر أنه "من المخطط إنجاز المجسرين خلال العام المقبل 2026"، لافتا الى أن "العمل يتواصل في المشاريع المتبقية من الحزمة الأولى، حيث تستعد الوزارة قريباً لافتتاح مجسرات الطوبجي، يعقبها افتتاح الأجزاء المتبقية من مشروع ، وتحديداً نفق رقم 4 ونفق رقم 5".وبين، أن "الأعمال تستمر في عدد من المشاريع الأخرى المهمة، أبرزها، مشروع مجسرات ساحة الطلائع الممتد من ساحة الطلائع إلى منطقة البيجية في ، ومشروع ربط جسر الطابقين بالجسر المعلق، ومشروع تأهيل وتطوير شارع أبو نؤاس، وإنشاء الثاني، ومشروع إنشاء جسر غزة، ومشروع ربط بطريق بغداد من جهة البساتين والسريدات".