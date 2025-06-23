بعد قليل.. تفجير مسيطر عليه في البصرة

وذكرت قيادة العمليات في وفق بيان ورد لـ ، أنه "سيقوم الجهد الهندسي لقيادة عمليات البصرة بأجراء تفجير (تحت السيطرة) ضمن مقتربات ناحية الثغر بقضاء بعد قليل".واضاف، انه "لذا نسترعي انتباه مواطنينا الاعزاء ووجب التنويه".