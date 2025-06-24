ما حقيقة استهداف مطار بغداد الدولي وانقطاع الكهرباء بصالة المسافرين؟

وقال لـ ، إنه "ما يتم تداوله على بعض القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص استهداف المطار وانقطاع التيار الكهربائي في صالة المسافرين عار عن ".واضاف، انه "لا يوجد اي استهداف للمطار".