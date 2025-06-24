بداية صيف مقبولة للعراقيين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون الطقس صحواً، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في إلى 30 كم مسببة تصاعد الغبار، درجات الحرارة مقاربة في المنطقة الجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، الرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار (2-4)كم".وأضاف، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً في عموم البلاد، درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية"، مشيرا إلى أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".وبين، أن "طقس يوم السبت القادم سيكون الطقس صحواً، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".