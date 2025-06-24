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النقل تعلن فتح الأجواء العراقية في المنطقة الجنوبية
محليات
2025-06-24 | 02:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,020 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
وزارة النقل
، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح الأجواء العراقية في
المنطقة الجنوبية
أمام الرحلات الجوية.
وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم
الصافي
للوكالة الرسمية، "نظرا لتقديرات الملاحة الجوية العراقية وموافقات
سلطة الطيران المدني
العراقي، تم فتح الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات للمنطقة الجنوبية".
وأضاف أن "العمل جار على تقييم الأجواء بشكل عام من أجل فتحها أمام حركة الطائرات في عموم
العراق
".
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