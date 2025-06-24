النقل تعلن فتح الأجواء العراقية في المنطقة الجنوبية

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم للوكالة الرسمية، "نظرا لتقديرات الملاحة الجوية العراقية وموافقات العراقي، تم فتح الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات للمنطقة الجنوبية".وأضاف أن "العمل جار على تقييم الأجواء بشكل عام من أجل فتحها أمام حركة الطائرات في عموم ".