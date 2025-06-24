صرف أجور هذه الفئة من المدرسين

وقال مدير عام تربية الأولى في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، ان "مديريته باشرت صرف أجور المراقبة الخاصة بالامتحانات الوزارية للمرحلة المتوسطة ضمن الدور الأول للعام الدراسي الحالي"، مؤكداً أنه "تم إعداد قوائم بآلية الصرف الخاصة بكل وجبة، وتم بموجبها إطلاق المبالغ المخصصة للوجبة الأولى من المشمولين بها".وأشار إلى أنه "تم نشر الأسماء من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمديرية، وكل اسم موجود ضمن الوجبة الأولى تم صرف أجوره من خلال منافذ الصرف القريبة لكلٍّ منهم"، لافتا الى ان "مديريته ستعلن خلال الأيام المقبلة، أسماء المراقبين ضمن الوجبات اللاحقة لكونها ستكون على شكل وجبات متتالية".