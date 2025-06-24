قبل قليل.. سقوط ثلاث طائرات في العراق

وقال المصدر لـ ، ان "ثلاثة طائرات مسيرة سقطت اليوم في مناطق متفرقة من ".وأضاف ان "طائرتين سقطتا في والثالثة في قضاء الميمونة"، مشيرا الى ان "القوات الأمنية وصلت الى مناطق سقوط الطائرات".