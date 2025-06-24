بيان جديد من مصرف الرشيد بشأن استقبال قروض البناء

وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم التوجيه لكافة الفروع في والمحافظات بالاستمرار في استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالحصول على قروض البناء، والبالغة (75) مليون دينار عراقي".وتابع، أن "هذا التوجيه يأتي في إطار دعم المصرف للقطاع السكني وتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين، من خلال تسهيلات مصرفية ميسرة تُمكّنهم من بناء وحداتهم السكنية".واضاف، انه " ندعو الراغبين بالاستفادة من القرض إلى مراجعة أقرب فرع للاطلاع على الشروط والتعليمات وتقديم طلباتهم وفق الضوابط المعتمدة".