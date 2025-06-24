اندلاع حريق في دائرة تقاعد المعقل وسط البصرة

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حريقا كبيرا اندلع داخل بناية دائرة التقاعد في المعقل وسط ".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وباشرت في إخماده".