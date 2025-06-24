طلب نيابي يخص امتحانات الثالث المتوسط

– محلي

تقدم النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية ، اليوم الثلاثاء، بطلب الى وزير التربية بمنح فرصة شاملة لطلبة الثالث المتوسط في امتحانات الدور الثاني.

وذكر في كتاب موجه الى وزير التربية واطلعت عليه ، انه "وجه طلب الى وزير التربية بمنح فرصة شاملة لطلبة الثالث المتوسط في امتحانات الدور الثاني، بدلا من الاقتصار على ثلاثة دروس فقط".

