ابتداء من هذا الموعد.. المرور تبدأ بتسجيل المخالفات إلكترونيًا عبر الكاميرات في هذه التقاطعات

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "تقاطعات مول النخيل، والربيعي، والمثنى او ، ودار الأزياء ستكون من بين تقاطعات العاصمة التي سيُطبق فيها نظام الكاميرات الذكية لتسجيل المخالفات اعتبارا من 1/7/2025".وتابعت: "ننصح السائقين الكرام بتحميل تطبيق "عين " الخاص بمتابعة المعاملات المرورية، وإرسال المخالفات إلى السائقين عبر رسائل داخل التطبيق".