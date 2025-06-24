توصيات هامة للعراقيين

وقال ، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن " والمحافظات نفذت حملة كشوفات واسعة شملت جميع الأبنية الحكومية، والقطاع الخاص، والأسواق التجارية، والمولات الكبيرة، والمخازن التجارية، والمجمعات السكنية، بهدف تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة، ومتطلبات الدفاع المدني في تلك الأماكن".وأشار إلى، أنه "تمت إحالة المخالفين إلى جلسات الفصل في ، وذلك وفقًا لقانون الدفاع المدني المرقم (44) لسنة 2013، ضمن الفقرتين (20–21)، بالإضافة إلى غلق بعض المشاريع الاستراتيجية لمدة 15 يومًا ضمن صلاحيات المحافظين، وذلك بناءً على طلب مديريات الدفاع المدني في والمحافظات".وأضاف أن "الدفاع المدني قام بإعطاء محاضرات توعوية للموظفين في الدوائر الحكومية، وتفعيل واجبات فرق الحماية الذاتية للتدخل الأولي في حال حدوث أي حادث، فضلًا عن متابعة خفراء الدفاع المدني في هذه الدوائر من أجل الإبلاغ عن أي حادث حريق قد يحدث".ولفت إلى، أنه "تم إصدار الإرشادات والتوصيات الخاصة بفصل الصيف لجميع المواطنين وأصحاب المركبات، والتأكيد على ضرورة توفير مطافئ الحريق في جميع أنواع المركبات، فضلًا عن التأكيد على توفير منظومات الإنذار المبكر للحوادث، وفحص منظومات الإطفاء والجافة، وكاشفات الحريق والدخان، ومنظومات الإطفاء الذاتية بالمرشّات في الفنادق السياحية والأبنية العالية، وبشكل خاص في الوزارات والدوائر الحكومية"، مشددًا على "أهمية نشر ثقافة الوعي بقوانين الدفاع المدني والسلامة العامة بين الموظفين والمواطنين".