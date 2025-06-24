محافظة عراقية تقلص الدوام خلال محرم

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، إن أعضائه صوتوا اليوم على "اختيار مدراء 4 دوائر خدمية في المحافظة، هم صالح فهد والي مديرا لبلديات ، ومحمد طالب مديرا لماء المثنى، وقاسم مديرا للموارد المائية، وفلاح شيال شنجار مديرا للشباب والرياضة".وأضاف أن " قرر تقليص الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ساعة واحدة في الايام الـ13 الأولى من شهر محرم الحرام".