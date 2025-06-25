استئناف الرحلات الجوية المباشرة من أنقرة إلى بغداد وكركوك

وذكرت السفارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بالتنسيق مع مكتب الخطوط الجوية العراقيَّة في ، نعلن استئناف الرحلات الجوية المباشرة من أنقرة إلى وكركوك على متن الخطوط الجوية العراقيَّة".وتابعت، انه "سيتم تسيير الرحلات إلى الوجهتين خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يُعلن جدول الرحلات لاحقًا".