زيدان يوقع مع بريطانيا مذكرة تفاهم للتعاون القضائي في مكافحة الإرهاب

وقال موقع المجلس في بيان ورد لـ ، إن "رئيس الاعلى زار، اليوم الاربعاء البريطانية".واضاف المجلس، انه "جرى خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون القضائي في مكافحة الارهاب بحضور لشؤون الشرق الأوسط هيمش فالكونر، ومدير دائرة الشرق الاوسط وسفير في ".