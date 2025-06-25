إصابة 5 عمال إثر سقوط جسر خلال عملية تفكيكه في الديوانية (صورة)

وذكر المصدر للسومرية نيوز، انه "خلال عملية تفكيكه لغرض رفع واستبداله بجسر كونكريتي، سقط الدبابة الحديدي في منطقة ام وسط ما أدى إلى إصابة 5 عمال وسقوط السيارة (كرين) التي حاولت تفكيكه".الصورة ادناه: