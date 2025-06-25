النقل تصدر بيانا جديدا بشأن الرحلات من مطار بغداد الدولي

وقال للوزارة في بيان ورد لـ ، ان " استأنف عملياته باستقبال رحلتين جويتين لشركتي ميدل إيست والخطوط الجوية التركية، بينما قامت بتسيير خمس رحلات، منها أربع رحلات تم تنفيذها بالفعل، أبرزها رحلة إلى العاصمة الأردنية عمان".وأضاف انه "من المقرر أن تشهد بداية الأسبوع المقبل زيادة ملحوظة في عدد رحلات الخطوط الجوية العراقية"، مشيرا الى ان "المطار جاهز لاستقبال وتوديع الرحلات بشكل مستمر".وذكر ان "هناك احتمالية ان يشهد الدولي تصاعداً في مستوى الرحلات، سواء للشركات الدولية أو للناقل الوطني، مع تنفيذ عدد من رحلات الخطوط الجوية العراقية الداخلية، وخمس رحلات خارجية أخرى "، لافتا الى ان " يواصل نشاطه، حيث يتم تنفيذ عدد من الرحلات الجوية".وتوقع أن "تشهد الأيام المقبلة زيادة متصاعدة في عدد الرحلات الهابطة والمغادرة، مع عودة إلى تسيير رحلاته تدريجياً إلى جميع الوجهات التي يغطيها".