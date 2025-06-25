ماذا بعد الغد.. هل هناك عطل رسمية جديدة تنتظر العراقيين؟

التساؤلات التي تدور في الاذهان "ماذا بعد الغد؟".

تأهل لقانون العطل الرسمي الذي اقره في الأيام التي شاركت فيها شهر يونيو الحالي، وتخلى عن أي عطلة رسمية ليوم غد الخميس.

الا انها سبب ان يصادف يوم الـ10 من محرم والمقرر عطلة خاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) حسب قانون العطل الرسمية، يوم الأحد الموافق السادس من يوليو المقبل.

وبالتالي ستكون هناك عطلة وتكون لثلاثة أيام متتالية (الجمعة والسبت والأحد).

كما ان قانون يشمل عطله عطله للديانات الاخرى خلال فترة الجمعة حيث يشمل عطلة لـ4 ايام لابناء الديانة الصابئية بمناسبة العيد الكبير.

إضافة الى انجلترا يوميا (20-21) يوليو المقبل ولابناء الديانة بمناسبة عيد اربعينية الصيف.