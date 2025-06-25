هل منحت للاردن؟.. مصير الأجهزة اللوحية المستخدمة في التعداد العام للسكان

وقال المتحدث باسم الوزارة للوكالة الرسمية وتابعته ، ان "الأجهزة اللوحية التي استخدمت في إجراء التعداد يتم توزيعها على الوزارات والجهات ذات العلاقة للاستفادة منها في رفد ببيانات القطاعات المختلفة بشكل دوري ومستمر وفي مجالات الإحصاءات والتنمية بشكل عام".وأضاف، أن "الأجهزة تم تصفيرها بشكل كامل ولا توجد فيها أي بيانات"، مشيرًا إلى، أن "هذه الأجهزة محمية بشكل عالٍ ولا يمكان اختراقها أو الدخول إليها؛ كونها محمية بنظم الكترونية عالية الجودة".وجاء ذلك بعدما نشرت وسائل إعلامية انباء حول نية الحكومة منح الأجهزة اللوحية التي استخدمت في إجراء التعداد العام للسكان الى الحكومة الأردنية بهدف اجراء التعداد السكاني بالأردن في تشرين الثاني المقبل.