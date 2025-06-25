الأعرجي وقائد بعثة الناتو يبحثان برامج بناء القدرات

وقال في بيان، "استقبل ، اليوم الأربعاء ، قائد بعثة حلف في ، اللواء هينزي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء، استعراض ومناقشة خطة عمل البعثة والأنشطة وبرامج التي سيتم تنفيذها لصالح القوات الأمنية المتمثلة بوزارتي الدفاع والداخلية".

وشهد اللقاء "مناقشة الترتيبات والخطط المستقبلية لضمان عمل البعثة بما يسهم في تطوير قدرات والاستخبارية".



وأشاد هينزي بـ"دور القوات الأمنية من خلال حمايتها للسفارات والبعثات الدبلوماسية والدولية العاملة في العراق".



من جهته أكد ، أن " تدعم عمل وأنشطة البعثة غير القتالية، بالاضافة الى بناء شراكة طويلة الأمد"، مجددا التأكيد على حرص الحكومة العراقية على ضمان أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية.