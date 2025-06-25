اجتماع برئاسة الشمري يصدر توصيات تخص الاتجار بالبشر

اصدر اجتماع برئاسة ، الأربعاء، توصيات تخص الاتجار بالبشر في .

وقالت الوزارة في بيان، "ترأس رئيس لمكافحة الاتجار بالبشر ، اليوم الأربعاء ، الجلسة الثانية للعام الجاري 2025 ، في مقر ، بحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، أعضاء اللجنة العليا".

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور الحيوية المدرجة على جدول الأعمال، التي ركّزت على سبل تعزيز الجهد الوطني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتنسيق الأدوار بين الجهات المعنية بهذا الملف الحساس، بما يضمن التصدي الفاعل والمستدام لهذه الجريمة العابرة للحدود والتي تهدد أمن المجتمع وكرامة الإنسان.



كما استعرضت اللجنة الإنجازات الميدانية والحملات النوعية التي نفذتها مديرية مكافحة الاتجار بالبشر خلال النصف الأول من العام الجاري، لا سيما ما يتعلق بتفكيك شبكات الجريمة المنظمة، وتعزيز الإجراءات والتوعوية.



وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات المهمة التي تهدف إلى ترسيخ التدابير الوقائية، وتكثيف عمليات الرصد والتتبع، وفرض إجراءات صارمة بحق المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر، وضمان تقديمهم للعدالة وفق القانون.

وفي ختام الاجتماع، وجّه وزير الداخلية بإقامة احتفالية مركزية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الموافق 30 تموز 2025، تعبيرًا عن التزام بهذا الملف الإنساني، واستعراضًا لما تحقق من جهود في سبيل حماية الضحايا وملاحقة المتاجرين بالبشر، وبهدف إيصال رسالة وطنية ودولية واضحة بأن العراق ماضٍ بقوة نحو تجفيف منابع هذه الجريمة.