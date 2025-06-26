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"واشنطن بوست" تكشف أسباب صمت المقاومة العراقية إزاء الضربة الأميركية لإيران
محليات
2025-06-26 | 04:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجزيرة نت
707 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
عندما قصفت
الولايات المتحدة
3 منشآت نووية داخل
إيران
مطلع الأسبوع الجاري، سرى القلق بين سكان
العراق
المجاور، ولاح في الأفق لفترة وجيزة احتمال أن تنتقم المقاومة العراقية هناك من تلك الهجمات، حسبما ورد في تقرير بصحيفة
واشنطن بوست
.
وذكرت الصحيفة أن عدة آلاف من الجنود الأميركيين يتمركزون في قواعد عسكرية منتشرة في جميع أرجاء
العراق
، إذ ليس ثمة مكان آخر في العالم العربي بهذا القرب يضم مصالح أميركية وإيرانية في آنٍ معا.
وعلى الرغم من أن المقاومة العراقية تتمتع بنفوذ كبير، فإنها -وفقا للصحيفة- حافظت على هدوئها بشكل لافت بعد قصف أميركا المنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، وبدت أكثر حذرا من التورط في صراع خارجي وأكثر استقلالية عن داعميها الخارجيين.
أسباب وتبريرات
وعزت الصحيفة هذا الموقف إلى تأثرها بالصراعات السابقة في العراق بين
الولايات المتحدة
وإيران. كما أنها أصبحت مكوناً أساسيا في
الحكومة العراقية
، حيث تجني مليارات الدولارات من خزائن الدولة، وتدير شبكات أعمال واسعة النطاق، وتملك سلطة أكبر من أي وقت مضى.
واستشهدت
واشنطن بوست
في تقريرها بآراء محللين في الشرق الأوسط يحذرون فيها من خطر استهداف المقاومة العراقية. وقالت لهيب هيغل، كبيرة محللي مجموعة الأزمات الدولية في العراق، إن التوترات قد تصل إلى نقطة تتحول فيها الجماعات المسلحة إلى العنف، لكنها مع ذلك تتوقع منها أن تلتزم الهدوء لأطول فترة ممكنة.
وعلى عكس
حزب الله
في
لبنان
والحوثيين في اليمن، فإن المقاومة العراقية قد تعلمت بالفعل دروسا من المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة، كما يقول الخبراء، مشيرين إلى استشهاد
أبو مهدي المهندس
نائب رئيس
الحشد الشعبي
وقائد الحرس الثوري الإيراني
قاسم سليماني
في غارة جوية أميركية قرب
مطار بغداد
في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.
رد فعل مخفف
ويرى محللون في
شؤون الشرق الأوسط
ومسؤولون محليون أن العراق ظل تقريبا بمنأى عن الصراع الذي يؤلب
إسرائيل
والولايات المتحدة ضد
إيران
.
واعتبرت هيغل أن رد فعل المقاومة العراقية "المخفف" يعكس عدم رغبتهم في الانجرار إلى نوع الصراع الذي سلب حزب الله في لبنان قوته، ولهذا فهي لا تريد أن تواجه نفس المصير.
وطبقا لها، فإنه إذا تلقت هذه المقاومة ضربة فقد تُعرّض للخطر رواتب عناصرها وأشكال الدعم الأخرى المخصصة لها من
ميزانية الدولة
والتي تقدرها المالية العراقية بنحو 3 مليارات دولار أميركي.
ولكن هناك من ينفي عن تلك المقاومة ركونها إلى الدعة والهدوء. فقد نسبت
واشنطن
بوست إلى مسؤول في حركة "
عصائب أهل
الحق"، القول إن الفصائل العراقية لا تزال على أهبة الاستعداد، و"في حالة ترقب" مضيفا أن فصائل المقاومة لا ترغب في الانجرار إلى الحرب لكنها مستعدة للرد اعتمادا على مسار الأحداث ومدى تأثيرها على العراق.
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