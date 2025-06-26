تسجيل 7 إصابات بالحمى النزفية في قضاء الزبير

وقال قائممقام القضاء في حديث لـ ، إن "القضاء سجل 7 حالات إصابة بالحمى النزفية داخل مناطق القضاء خلال الفترة الماضية".وأضاف ، أن "الفترة الماضية شهدت تسجيل 5 حالات وخلال هذا الشهر تم تسجيل حالتين".