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تسجيل 7 إصابات بالحمى النزفية في قضاء الزبير

محليات

2025-06-26 | 05:36
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تسجيل 7 إصابات بالحمى النزفية في قضاء الزبير
418 شوهد

السومرية نيوز – محليات

أعلنت قائمقامية قضاء الزبير غربي محافظة البصرة، اليوم الخميس، تسجيل 7 إصابات بفيروس الحمى النزفية بين صفوف المواطنين.


وقال قائممقام القضاء عباس ماهر السعيدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القضاء سجل 7 حالات إصابة بالحمى النزفية داخل مناطق القضاء خلال الفترة الماضية".

وأضاف السعيدي، أن "الفترة الماضية شهدت تسجيل 5 حالات وخلال هذا الشهر تم تسجيل حالتين".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 

الحمى النزفية

البصرة

الزبير

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