رسالة غضب من أهالي قضاء الحمزة في الديوانية الي بغداد‎

اهالي قضاء الشرقي يوجهون رسالة غضب الى





يعاني قضاء الشرقي في من تلكؤ العديد من وتوقف العمل في البعض منها منذ سنوات الامر الذي دفعهم الى توجيه رسالة غاضبة للحكومة المركزية تطالبها بالتدخل وانقاذ القضاء من الفاسدين والمتحكمين بتلك المشاريع فيما قللت دائرة بلدية قضاء الحمزة الشرقي من حدة غضب الاهالي واكدت ان العمل لازال مستمرا في المشاريع الخدمية