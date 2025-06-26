العتبة العسكرية تعلن خطتها السنوية لإحياء الشعائر الحسينية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
سواليف أم إبراهيم
من
12:40 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
خلاف أميركي سويسري بشأن أسعار "إف 35"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-531386-638865340785912242.jpeg
العتبة العسكرية تعلن خطتها السنوية لإحياء الشعائر الحسينية
محليات
2025-06-26 | 07:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
148 شوهد
السومرية نيوز
- محليات
أعلنت
الأمانة العامة
للعتبة العسكرية
المقدسة
، اليوم الخميس، خطتها السنوية لإحياء الشعائر الحسينية بقدوم شهر محرم الحرام.
ويفتتح البرنامج بمراسم رفع راية العزاء
الحسيني
مساء اليوم الخميس، في صحن الإمامين العسكريين (عليهما السلام)، بحضور معتمدي المرجعية الدينية العليا في
محافظة صلاح الدين
والمدن المجاورة، ومسؤولي الحكومة المحلية، وممثلي الهيئات والمواكب الحسينية.
ويشمل البرنامج اليومي إقامة مجالس عزاء في الصحن الشريف، وموكب عزاءٍ لخَدَمَة العتبة يُقام يوميًا، تجديدًا للعهد والولاء.
كما وضعت الأمانة خطةً دقيقة لتنظيم حركة المواكب خلال الليالي الثلاث الأخيرة من العشرة الأولى، بما يضمن الانسيابية ويحفظ قدسية المناسبة وأمن الزائرين.
وعلى الصعيد الخدمي، تم إعداد خطة متكاملة تشمل النقل، الضيافة، التسهيلات اللوجستية، بما يليق بزائري الإمام الحسين (عليه السلام).
أما الجانب الطبي، فشهد إعداد خطة موسّعة بمشاركة عشرات الكوادر الطبية، مع نشر نقاط إسعاف ثابتة وميدانية، والتنسيق مع
مستشفى سامراء العام
لضمان التدخل السريع عند الحاجة.
وفي المجال الأمني، جرى تنسيق عالٍ مع القوات الأمنية لتأمين الزائرين وحركة المواكب خلال أيام وليالي محرّم.
وفي الجانب الإعلامي، أُعدّت خطة شاملة لتوثيق الفعاليات ونشر فكر الإمام الحسين (عليه السلام)، بالتعاون مع وسائل الإعلام وتوفير جميع التسهيلات لأداء رسالتها المهنية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
السعودية تعلن إعدام مواطنين خططا لاستهداف قاعدة عسكرية
05:15 | 2025-06-24
العتبة العلويّة المقدّسة تُعلن عن برنامجها في أسبوع الغدير الدوليّ
06:28 | 2025-06-09
بذكرى استشهاده.. العتبة العسكرية المقدسة تُقيم تشييعًا رمزيًا للإمام الباقر "ع" (صور)
04:27 | 2025-06-04
الامن النيابية تعلن عن المتورط الرئيسي بحادثة الكلية العسكرية
05:59 | 2025-05-25
سامراء
خطة
محرم
العتبة العسكرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مكتب السيد السيستاني يتوقع موعد محرم
محليات
33.43%
13:01 | 2025-06-25
مكتب السيد السيستاني يتوقع موعد محرم
13:01 | 2025-06-25
متجهة لشريحتين.. وجبة قروض جديدة تخرج من الرافدين
اقتصاد
23.12%
02:00 | 2025-06-25
متجهة لشريحتين.. وجبة قروض جديدة تخرج من الرافدين
02:00 | 2025-06-25
ماذا بعد الغد.. هل هناك عطل رسمية جديدة تنتظر العراقيين؟
محليات
22.33%
11:56 | 2025-06-25
ماذا بعد الغد.. هل هناك عطل رسمية جديدة تنتظر العراقيين؟
11:56 | 2025-06-25
مع إغلاق بورصة بغداد.. سعر جديد للدولار
اقتصاد
21.13%
09:46 | 2025-06-25
مع إغلاق بورصة بغداد.. سعر جديد للدولار
09:46 | 2025-06-25
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ٥٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-26
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ٥٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-26
مايك السومرية
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-25
مايك السومرية
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-25
من الأخير
إيــ.ران في مرحلة التقييم.. هل عاد للأذرع قيمة؟ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-25
من الأخير
إيــ.ران في مرحلة التقييم.. هل عاد للأذرع قيمة؟ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-25
العراق في دقيقة
25-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-25
العراق في دقيقة
25-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-25
Live Talk
جولة داخل محطة القطار في بغداد - الحلقة ٥٩ | 2025
10:30 | 2025-06-25
Live Talk
جولة داخل محطة القطار في بغداد - الحلقة ٥٩ | 2025
10:30 | 2025-06-25
استديو Noon
اختلاف الناس 25-6-2025 | 2025
07:00 | 2025-06-25
استديو Noon
اختلاف الناس 25-6-2025 | 2025
07:00 | 2025-06-25
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 25-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-25
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 25-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-25
52 دقيقة
خريجون بلا وظائف... البطالة تهدم شباب العراق! - حلقة ٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-24
52 دقيقة
خريجون بلا وظائف... البطالة تهدم شباب العراق! - حلقة ٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-24
جات بالليل
مراد الثواني 24-6-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-24
جات بالليل
مراد الثواني 24-6-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-24
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ٥٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-26
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ٥٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-26
مايك السومرية
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-25
مايك السومرية
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-25
من الأخير
إيــ.ران في مرحلة التقييم.. هل عاد للأذرع قيمة؟ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-25
من الأخير
إيــ.ران في مرحلة التقييم.. هل عاد للأذرع قيمة؟ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-25
العراق في دقيقة
25-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-25
العراق في دقيقة
25-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-25
Live Talk
جولة داخل محطة القطار في بغداد - الحلقة ٥٩ | 2025
10:30 | 2025-06-25
Live Talk
جولة داخل محطة القطار في بغداد - الحلقة ٥٩ | 2025
10:30 | 2025-06-25
استديو Noon
اختلاف الناس 25-6-2025 | 2025
07:00 | 2025-06-25
استديو Noon
اختلاف الناس 25-6-2025 | 2025
07:00 | 2025-06-25
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 25-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-25
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 25-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-25
52 دقيقة
خريجون بلا وظائف... البطالة تهدم شباب العراق! - حلقة ٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-24
52 دقيقة
خريجون بلا وظائف... البطالة تهدم شباب العراق! - حلقة ٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-24
جات بالليل
مراد الثواني 24-6-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-24
جات بالليل
مراد الثواني 24-6-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-24
اخترنا لك
محافظة بغداد تدعو ضحايا الإرهاب لاستلام مستحقاتهم المالية (قوائم)
10:50 | 2025-06-26
الشمري يؤكد على تعزيز التنسيق مع "الناتو" بمجال التدريب وبناء القدرات
10:02 | 2025-06-26
حريق ببساتين "عين التمر" والدفاع المدني تكافح لمنع وصوله للمنازل (صور)
09:48 | 2025-06-26
أجواء طبيعية ورحلات اعتيادية في مطار بغداد (صور)
08:41 | 2025-06-26
بمشاركة 10 فرق إطفاء.. الدفاع المدني بالنجف يباشر إخماد حريق مولدة كهرباء
08:01 | 2025-06-26
بعد سنوات من الانتظار... تطبيق أول عملية زراعة كلى في النجف
07:20 | 2025-06-26
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.