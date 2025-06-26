العتبة العسكرية تعلن خطتها السنوية لإحياء الشعائر الحسينية

ويفتتح البرنامج بمراسم رفع راية العزاء مساء اليوم الخميس، في صحن الإمامين العسكريين (عليهما السلام)، بحضور معتمدي المرجعية الدينية العليا في والمدن المجاورة، ومسؤولي الحكومة المحلية، وممثلي الهيئات والمواكب الحسينية.ويشمل البرنامج اليومي إقامة مجالس عزاء في الصحن الشريف، وموكب عزاءٍ لخَدَمَة العتبة يُقام يوميًا، تجديدًا للعهد والولاء.كما وضعت الأمانة خطةً دقيقة لتنظيم حركة المواكب خلال الليالي الثلاث الأخيرة من العشرة الأولى، بما يضمن الانسيابية ويحفظ قدسية المناسبة وأمن الزائرين.وعلى الصعيد الخدمي، تم إعداد خطة متكاملة تشمل النقل، الضيافة، التسهيلات اللوجستية، بما يليق بزائري الإمام الحسين (عليه السلام).أما الجانب الطبي، فشهد إعداد خطة موسّعة بمشاركة عشرات الكوادر الطبية، مع نشر نقاط إسعاف ثابتة وميدانية، والتنسيق مع لضمان التدخل السريع عند الحاجة.وفي المجال الأمني، جرى تنسيق عالٍ مع القوات الأمنية لتأمين الزائرين وحركة المواكب خلال أيام وليالي محرّم.وفي الجانب الإعلامي، أُعدّت خطة شاملة لتوثيق الفعاليات ونشر فكر الإمام الحسين (عليه السلام)، بالتعاون مع وسائل الإعلام وتوفير جميع التسهيلات لأداء رسالتها المهنية.