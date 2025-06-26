بمشاركة 10 فرق إطفاء.. الدفاع المدني بالنجف يباشر إخماد حريق مولدة كهرباء

وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، ان حريقاً اندلع في مولدة كهرباء بمحافظة ، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية. وقد هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.وتأتي هذه الاستجابة السريعة من قبل الدفاع المدني في إطار جهودهم المستمرة للتعامل مع حوادث الحريق وضمان سلامة المواطنين والممتلكات. وتجري الآن عمليات السيطرة على النيران وتبريد الموقع لمنع تجدد الاشتعال.