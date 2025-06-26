الشمري يؤكد على تعزيز التنسيق مع "الناتو" بمجال التدريب وبناء القدرات

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن " التقى قائد مهمة بعثة حلف في اللواء هينتري والوفد المرافق له".واضافت أنه "في بداية اللقاء رحب الوزير بضيوفه وبحث معهم جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها استعداد العراقية للتعاون مع البعثة في جميع المجالات التدريبية، كما جرى خلال هذا اللقاء مناقشة التطورات الإقليمية".وأكد الوزير، بحسب البيان، الحرص على "توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق خاصة في مجال التدريب وبناء القدرات".من جانبه، أشاد قائد قوات حلف الناتو بـ"الاستقرار الأمني الملحوظ في جميع المحافظات العراقية، مثمناً جهود وزارة الداخلية العراقية في دعم العمل الأمني وتعاونها بمجال التدريب خاصة أنها وزارة متقدمة في القضايا الأمنية".واضاف البيان، أن "اللقاء شهد مناقشة التعاون في مجالات الأمن السيبراني وضبط الحدود الدولية ومكافحة وعمليات تدريب ".