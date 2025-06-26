محافظة بغداد تدعو ضحايا الإرهاب لاستلام مستحقاتهم المالية (قوائم)

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ ، إنها "تدعو جميع المواطنين من ضحايا الإرهاب، ممن ظهرت أسماؤهم في القوائم المعلنة، إلى مراجعة قسم التعويضات في منطقة السنك، وذلك لغرض إكمال الإجراءات القانونية واستلام صكوك التعويض والمستحقات المالية الخاصة بهم".