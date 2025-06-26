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كانت هناك مؤامرة.. أمن الإقليم يوضح سبب اعتقال منظمي المظاهرات

محليات

2025-06-26 | 11:08
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كانت هناك مؤامرة.. أمن الإقليم يوضح سبب اعتقال منظمي المظاهرات
505 شوهد

أوضح جهاز أمن إقليم كردستان، اليوم الخميس، سبب اعتقال منظمي المظاهرات خلال اليومين الماضيين، فيما أشار الى انه كنا على دراية بمؤامرة تُحاك ضدهم لتحقيق أهداف سياسية.

وقال الجهاز في بيان، إنه "مواطنو وسكان محافظة السليمانية الأعزاء، لطالما كانت محافظة السليمانية مركزًا لحرية التعبير والتظاهر والعمل والنشاط السياسي، وتفخر قوات أمن السليمانية بأنها لم تتردد يومًا في بذل أي جهد لحماية أمن المتظاهرين من مختلف الفئات".
وتابع، أنه "كما ذكرنا في بياننا السابق، ونظرًا لعدم ملاءمة الوضع الأمني للتظاهرات، يُعلن المواطنون والمتظاهرون، لمزيد من الوضوح، أنه في الأيام الأخيرة، كنا على دراية بمؤامرة تُحاك ضدهم لتحقيق أهداف سياسية من خلال إثارة الفوضى بين المتظاهرين والمطالبين بالعدالة".
ولفت الى انه "ولإحباط هذه المؤامرة، اضطررنا للأسف إلى اعتقال عدد من منظمي المظاهرات خلال اليومين الماضيين، ممن لم يكونوا على علم بالمؤامرة، وكان هدفنا من اعتقالهم هو حماية أرواحهم وأرواح المتظاهرين والمحتجين فقط. في هذا السياق، ورغم أن قواتنا تعاملت مع المعتقلين باحترام كبير، إلا أننا نرى من الضروري الاعتذار لهم وطمأنتهم بأن هذا الجهد كان لحماية أنفسهم والحفاظ على أمن المدينة".
وأشار الى انه "نود إبلاغ المواطنين أن أفراد القوات الأمنية، كسائر الموظفين، مستاؤون من تأخر وعدم صرف رواتبهم، وسينضمون إلى أصوات المتظاهرين".
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