وزير التربية يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية حول استغلال مدرسة للترويج الانتخابي في بغداد

وقال للجبوري في بيان ورد لـ ، إن الأخير "وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للتحقق وبيان حقيقة ما ورد من معلومات تفضي الى استغلال إحدى المدارس للترويج الانتخابي في احدى تربيات ".وأمهل وزير التربية، وفق البيان "اللجنة (24) ساعة من تشكيلها لرفع نتائج التحقيق النهائية مع التوصيات، كما أوصى الجهات الاشرافية والتفتيشية المختصة بمتابعة هكذا حالات مع محاسبة المخالفين".ورفض "زج المؤسسات التربوية ودوائرها في هذا المعترك واستغلال المواطنين وسحب بطاقتهم الانتخابية".