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وزير التربية يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية حول استغلال مدرسة للترويج الانتخابي في بغداد
محليات
2025-06-27 | 15:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
808 شوهد
السومرية نيوز
- محليات
وجه وزير التربية
إبراهيم نامس الجبوري
، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة حول استغلال مدرسة في
بغداد
للترويج الانتخابي.
وقال
المكتب الإعلامي
للجبوري في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن الأخير "وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للتحقق وبيان حقيقة ما ورد من معلومات تفضي الى استغلال إحدى المدارس للترويج الانتخابي في احدى تربيات
بغداد
".
وأمهل وزير التربية، وفق البيان "اللجنة (24) ساعة من تشكيلها لرفع نتائج التحقيق النهائية مع التوصيات، كما أوصى الجهات الاشرافية والتفتيشية المختصة بمتابعة هكذا حالات مع محاسبة المخالفين".
ورفض
الجبوري
"زج المؤسسات التربوية ودوائرها في هذا المعترك واستغلال المواطنين وسحب بطاقتهم الانتخابية".
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