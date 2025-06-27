تظاهرة في البصرة احتجاجاً على تلوث مياه الشرب

وقال المصدر لـ ، إن "العشرات من اهالي منطقة (الحيانية) وبعض الناشطين نظموا، مساء اليوم، وقفة احتجاجية للمطالبة بحل مشكلة ملوحة وتلوث مياه الإسالة التي امتدّت إلى اغلب مناطق ".وأضاف أن "المتظاهرين رفعوا شعار (أغيثونا البصرة تعطش والمياه ملوثة) وانتقدوا صمت الحكومة المحلية وغياب الحلول لهذه المشكلة".