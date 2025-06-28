حقيقة فتح باب التقديم على دورة معهد إعداد مفوضي الشرطة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباءً حول فتح باب التقديم على دورة معهد إعداد مفوضي الشرطة".وأضافت ان "هذه الأنباء عارية عن تمامًا، ولم يتم فتح التقديم حتى الآن"، مشيرة الى انه "سيتم الإعلان عن أي تفاصيل تتعلق بالتقديم عبر القنوات الرسمية التابعة لوزارة الداخلية فقط".ودعت المواطنين الى "عدم الانجرار خلف الشائعات، واعتماد المصادر الرسمية والموثوقة"، متوعدة "باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الصفحات التي تروج لهذه الأخبار الكاذبة وتعمل على تضليل المواطنين".