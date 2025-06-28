ضبط موظف اختـلس نحو (13) ألف كتاب مدرسي

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "فريقاً من ، تمكَّن بعد إجراء عمليَّات التحرّي والتدقيق، والانتقال إلى مُديريَّة تربية المحافظة، من ضبط مُوظَّفٍ أقدم على اختلاس (12740) ألف كتابٍ مدرسيٍّ؛ ممَّا تسبَّب بإلحاق ضررٍ بالمال العام".وأضافت انها "نظمت محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَتْ وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وعرضه رفقة المُتَّهم والمضبوطات، أمام قاضي تحقيق محكمة المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".