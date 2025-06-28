افتتاح مجسّرين في بغداد

شهدت العاصمة ، مساء السبت، افتتاح مجسّرين في جانب .

وقال في بيان، إن الأخير "يفتتح مجسّري الطوبجي الدوّارين في جانب ، ضمن مشاريع الحزمة الأولى لفكّ الاختناقات المرورية في ".

ونقل البيان عن قوله، إن "هذا المشروع، هو من ضمن المشاريع الـ 16 التي بدأتها والإسكان لفكّ الاختناقات المرورية في بغداد، وتم إنجاز 11 منها لغاية الآن".

وأكد "أولوية لعمل الحكومة في بغداد والمحافظات، عبر العمل على مسارات عدة، منها إكمال المشاريع المتلكئة، وتنفيذ المشاريع الجديدة في قطاعات البنى التحتية والصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب، ومشاريع الإسكان والمدن الجديدة والأراضي المطوّرة".