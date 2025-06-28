الحشد بشأن رواتب منتسبيه: مؤمنة وستطلق الأسبوع الجاري

أعلنت ، السبت، أن رواتب منتسبي الحشد مؤمنة وستطلق الأسبوع الجاري.

وقال مدير الدائرة المالية والادارية في الهيئة ، في بيان، إن "رواتب مجاهدي مؤمنة وستطلق الاسبوع الجاري".

وأضاف "تمت طباعة البطاقات الجديدة من مصرف النهرين بدل "، مردفا "يجري العمل حاليا على السلف ونضغط من اجل اطلاقها".