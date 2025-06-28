في بابل.. اطفاء محطة كهرباء شمال الحلة

أعلنت دائرة توزيع كهرباء ، عن اطفاء محطة كهرباء شمال .

وقال اعلام توزيع كهرباء في بيان، بناءً على البرقية المرسلة من قبل ملاكات شبكة في والمتضمنة اطفاء محطة شمال جهد (132 / 33 كي) والتي تؤمن خطوط تغذية رئيسية لبعض محطات التوزيع الأمر الذي أثر على معدل ساعات التجهيز لمناطق في مركز المحافظة".