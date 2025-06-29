تربية البصرة تصدر بيانا توضيحيا بشأن رواتب ملاكاتها

وقال مدير قسم في المديرية مناف في بيان ورد لـ ، "تنويه .. إلى ملاكاتنا التربوية (الملاك والعقود كافة) نود التنويه إلى أن رواتب شهر حزيران الجاري يجري رفعها الآن إلى بطاقات الماستر".وأضاف هاشم، "نحن بانتظار الاشعارات التي ستصلكم لغرض الاستلام".