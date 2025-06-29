بغداد.. الفاحصون المدنيون بوزارة الدفاع يحتجون للمطالبة بحقوقهم (صور)

وذكر مراسل ، ان العشرات من الفاحصين المدنيين بوزارة الدفاع تظاهروا أمام مبنى لتسريع إجراءات تعيينهم.هذا وكان قد وافق في وقت سابق، على تعيين الفاحصين بصفة مدني على لكن لغاية الآن لم يتم العمل بأجراء .