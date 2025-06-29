النزاهة تضبط 5 موظفين في نينوى بتهمة سرقة مشتقات نفطية

وأوضحت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "فريق عملٍ من مُديريَّة تحقيق تمكن من ضبط (٣) مُتَّهمين في الشركة العامَّة لتوزيعِ المُنتجات النفطيَّة في المحافظة؛ وذلك على خلفيَّة قيامهم باستحصال مبالغ ماليَّةٍ من المُواطنين من دون وصولاتٍ رسميَّةٍ أو مُوافقاتٍ أصوليَّـةٍ؛ بحُجةِ التسجيل على البطاقات التي تصدرُ عن الشركة المُتعاقدة مع ، وتفعيل البطاقات بعد إصدارها".وتابعت الهيئة أنَّ "الفريق تمكَّن أيضاً، في عمليَّة منفصلةٍ، من ضبط مسؤول شعبة التشغيل التابعة للمُستودع في شركة خطوط الأنابيب النفطيَّة - مُستودع نفط نينوى؛ وذلك على خلفيَّة قيامه بسرقة مادَّتي النفط والبنزين الناتجة عن عمليات صيانة الأنابيب والمُضخَّات وتخزين المنتوجات وبيعها؛ بغية تهريبها".وفي سياقٍ آخر، أسفرت عمليَّات التحرّي والتقصي عن ضبط مُتَّهمٍ آخر يعملُ في المُنتجات النفطيَّة في نينوى؛ وذلك على خلفيَّة قيامه بتعقيب مُعاملاتٍ من دون صفةٍ رسميَّةٍ أو وكالةٍ صادرةٍ عن من الأشخاص أصحاب الشأن.وأضافت أنَّه جرى تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي المُختصَّة بقضايا النزاهة وفق أحكام المواد (٣٣٩-٣٤٠- ٢٤٠) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩).