600 باص ستشارك بنقل الزائرين.. تشكيل غرفة عمليات خاصة لمتابعة زيارة عاشوراء والأربعينية

وقال للوزارة في بيان ورد لـ ، انه "حسب توجيهات وزير النقل تم تشكيل غرفة عمليات خاصة لمتابعة خطة زيارة عاشوراء والأربعينية"، مؤكدا ان "فرفة عمليات النقل بدأت بالاستعداد المبكر لتجهيز اسطوله لخدمة زائري أبي الاحرار".وأضاف ان " تضم لنقل المسافرين والوفود، والشركة العامة للسكك الحديد والشركة العامة للخطوط الجوية، والشركة العامة لإدارة ، والشركة العامة للنقل البري، بالإضافة إلى الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، وإدارة المطارات العراقية"، موضحا ان "العمل الخاص بهذه التشكيلات يتضمن قيام بتهيئة أسطولها، وخصوصاً الطائرات واسعة البدن، وتكثيف الرحلات وزيادة عددها إلى عدد من الدول التي تشارك دائمًا في هذه الزيارة، مثل باكستان، ، ، وعدد من الدول الخليجية".وتابع أن "الشركة العامة لإدارة النقل الخاص تستعد لتهيئة وتنظيم عمل المرائب القريبة من محاور ، أما الشركة العامة للمسافرين والوفود فهي تستعد من خلال أسطولها الخاص بنقل المسافرين، والذي يشمل الباصات ذات الطابق الواحد والطابقين، ولدينا أكثر من 600 باص تشارك سنويًا في موسم محرم"، مشيرا إلى أن "غرفة العمليات التي يترأسها وكيل الوزارة الاداري حازم الحفاظي ، وبتوجيه من وزير النقل، تعقد اجتماعات مكثفة لمتابعة الاستعدادات لهذا الموسم، كما أن الوزارة هذا العام كانت مستعدة بشكل مباشر، حيث لدينا تطوير في مطاراتنا، واستعداد كامل لاستقبال الزيارة المليونية، سواء في العاشر من محرم الحرام أو الأربعين".ولفت إلى أن "هناك تشكيلات ساندة تقدم الدعم اللوجستي والمساعدات الفنية وغيرها، وأبرزها الشركة العامة للنقل ، الشركة العامة لموانئ ، وعدد من التشكيلات الأخرى التي تسهم في دعم التشكيلات الرئيسة"، موضحا أن " لديها استعداد تام من خلال تشكيل لجان فنية ولجان تخصصية تسهم في تنفيذ الأعمال، بالنسبة للتشكيلات الأساسية هناك عمل مترابط بينها، ومتابعة مستمرة من قبل رئيس غرفة العمليات، وبتوجيه من وزير النقل".وذكر المكتب الإعلامي أن "وزارة النقل مستعدة دائماً لهذا الملف، ولديها تجربة في إدارة الزيارات المليونية"، منوهاً بأن "وزارة النقل نجحت في المهام المكلفة بها خلال العام الماضي، وكان هناك رضا كامل من والمواطن العراقي على أداء الوزارة".