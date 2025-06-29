انقلاب صهريج داخل مصفى كربلاء (صور)

وقال المصدر لـ ، إن "صهريجاً لنقل المشتقات النفطية انقلب، عصر اليوم، داخل مصفى النفطي".وأضاف، ان "الحادث أدى لأضرار مادية بالصهريج، وجرى التعامل معه من قبل فرق الدفاع المدني".