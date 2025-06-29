توجيهات حكومية بشأن "مترو بغداد"

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن " ، ترأس اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لمناقشة الإجراءات الخاصة بمشروع ، بحضور رئيس للتنمية وأمين بغداد ومستشار رئيس ".وشهد الاجتماع "مناقشة رؤية وآليات جديدة لتطوير وتنفيذ هذا المشروع الحيوي، بعد تعذر قبول العروض المقدمة من الشركات السابقة، وتم اعتماد أفضل الممارسات حول العالم لهذا النوع من مشاريع، المتمثلة بخلق تحالف بين الحكومة ومستثمرين محليين وأجانب بتنفيذ من قبل شركات عالمية، وهو ما تطلب بحثاً ودراسة مستفيضة لمراحل المشروع، وما يتضمنه من بنى تحتية ملحقة به والأعمال الاستشارية والأنظمة والقطارات والسيطرة ودراسات بيئية واجتماعية واقتصادية أدت إلى اعتماد رؤية جديدة تجمع بين التمويل والتنفيذ والإدارة".وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية هذا المشروع الكبير، ووجه بإكمال الإجراءات، وفقاً للرؤية الجديدة لإكمال الدراسات الاستشارية المتعلقة بالموضوع، وتقديمها إلى سيادته في الاجتماع اللاحق للمضيّ بمتطلبات إنجازه".