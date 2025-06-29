إصابة جديدة بالحمى النزفية في العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تم اليوم تسجيل حالة جديدة للحمى النزفية في الإقليم".وأضافت ان "المصاب هو رجل من سكنة يبلغ من العمر 47 عاماً ويعمل جزاراً ويتعامل ببيع وشراء المواشي"، مشيرة الى انه "تم ادخاله في المستشفى ويتلقى العلاج وهو بصحة جيدة".